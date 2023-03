Saarekolli maastikusõiduvõistlusel ootab võistlejaid ees tehniline rada

"Kihutamist ei tule, rada on tehtud nii, et kõrgele kohale on võimalik sõita ka mitte viimase piirini modifitseeritud autoga," ütles võistluse peakorraldaja Rait Mändla. "Navigaatoril saab kindlasti olema palju tööd."

Mändla lisas, et rajal on mitmeid ajaloolisi punkte. "Saarekolli on korraldatud 2008. aastast, tänavune rada sisaldab paljude varasemate võistluste paremaid palasid. Rajal on vett palju, kuid see pole kuigi sügav. Üsna palju tuleb sõita raielankidel, teele jääb ka mitu karjääri," lisas peakorraldaja.

Publikule hästi jälgitav lisakatse sõidetakse laupäeval kell 12.00 Lööne karjääris ja selle ümbruse lankidel. "Mõned pealtvaatajatele hästi jälgitavad punktid on veel, kuid need avaldame võistluse lähenedes kodulehel saarekoll.com," lisas Mändla.

Võistlusele on registreerunud 82 tiimi. Üle pika aja on Saarekollil stardis ka mitu Läti ekipaaži.

Võistlus algab reedel, 31. märtsil kell 21.00 ja lõpeb pühapäeval, 2. aprillil kell 16.00 autasustamisega. Võistluskeskus asub Oitme hosteli territooriumil. Saarekoll 2023 on EAL Eesti 4×4 Off-Road karikavõistluse ja superkarikavõistluse teine etapp.