Eesti lumelaudur alustab neljapäeval enda esimest juunioride MM-i

Teder asub 30.märtsil võistlustulle oma esimestel juunioride maailmameistrivõistlustel, milleks ettevalmistus on sujunud suurepäraselt.

Möödunud nädalavahetusel Tšehhis peetud kõrgetasemelisel FIS võistlusel jõudis sportlane kahel korral finaali ja saavutas mõlemal korral võimsa neljanda koha. Võistlustele vastu mindi treener Magnar Freimuthi sõnul eesmärgiga jõuda vähemalt korra poolfinaali, mis õnnestus täita juba esimesel võistluspäeval. Järgneval kahel võistluspäeval ületati endale seatud ootusi ja jõuti mõlemal korral nelja parema hulka ehk finaalsõitu. Sealjuures viimasel ehk pühapäevasel võistluspäeval oli Mai Brit veel viimase hetkeni poodiumikohas kinni, kuid kahjuks kaasvõistleja ebaõnnestunud manöövri tõttu eestlanna kukkus ja lõpetas finaali neljandana.

Käesolev hooaeg on Tederi jaoks esimene hooaeg lumelauakrossis ja ainuüksi ühe talvega on sportlane suutnud tõusta maailma 200 parima sõitja hulka. Samuti ei ole kaugel kvalifikatsioon maailmakarika sarja. 15-aastase Tederi jaoks on kulgenud hooaeg ületates kõiki ootusi ja andnud põhjust seada sihte veelgi kõrgemale.