Eesti võrkpallurite loodud äpp aitab mängijatel välisliigadesse pääseda

Äpp nimega Playerbank üritab kokku viia võrkpallimaailmas tegevad osapooled, aidates nii noortel mängijatel välismaa klubi leida. Noortele kohalikele mängijatele on profiili loomine tasuta.

Hetkel tegelevad äpi loojad jooksvalt äpi arendusega ja otsivad kontakte nii kodumaal kui võõrsil. Idee sündis tänu Saaremaa Võrkpalliklubi lagunemisele. "Siis jäid mitmed mängijad ootamatult klubita. Agentuuri neil polnud ja siis käis mul peas klõps, et miks ei võiks olla selline automatiseeritud lahendus mängijatele, et nad saaksid ise endale klubi või agentuuri leida," selgitas Losnikov.

"Sisuliselt on meie leiutis nagu CV Keskus, aga mängijatele ja rohkem automatiseeritud. Ehk kui sina paned oma profiili üles – ütleme, et sa oled nurgaründaja ja sinu palgasoov on 30 000 aastas, siis vastavalt sellele infole filtreerib platform välja sobivad pakkumised klubide poolt, kes otsivad sarnase profiiliga mängijat," lisas võrkpallur ja arendaja.

Mängija profiilil on statistika, videod, karjääri puudutav info, mis tuleb klubile ühest kohast ja korraga. "Info tuleb mängijal hetkel oma profiilile ise üles laadida, nende jaoks on see ühtlasi turunduskanal. Agentuurid teevad oma mängijatele samuti ise profiilid ja klubidel jääb üle vaid infoga tutvuda," lisas Losnikov.

Hetkel ettevõtlikud võrkpallurid eelmise aasta juulis kasutusele võetud platvormi kasutamise eest raha ei küsi ja esialgu taheti näha, kas asi üldse tööle hakkab. Esmalt võeti sihile Euroopa ning Põhja- ja Lõuna-Ameerika. "Praeguseks on liitunud üle 400 mängija enam kui 60 erinevast riigist ning üle 100 klubi ja üleval on 50 tööpostitust. Seega on asi ilusti käima läinud ja kasutajate huvi on olemas," ütles Losnikov.