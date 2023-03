ROK-i president: Venemaa ja Valgevene sportlaste neutraalne osalus toimiks

Rahvusvahelise Olümpiakomitee (ROK) president Thomas Bach ütles teisipäeval, et Venemaa ja Valgevene sportlaste osalemine rahvusvahelistel võistlustel toimiks vaatamata sõjale Ukrainas.

Aasta alguses avalikustas ROK, et Venemaa ja Valgevene sportlastel on võimalus Pariisi OM-ile läbi Aasias toimuvate kvalifikatsioonide pääseda, seda küll neutraalsete sportlastena. 34 riigist koosnev koalitsioon allkirjastas seejärel avalduse, milles kutsusid ROK-d selgitama "neutraalse sportlase" definitsiooni. Ühisavaldusega liitus ka Eesti.

ROK-i plaan on saanud palju kriitikat, kuid Bach ütles teisipäeval Lausanne'is ROK-i juhatuse koosolekul, et Venemaa ja Valgevene passidega võistlejate osalemine rahvusvahelistel võistlustel "toimiks".

"Me näeme seda spordis pea iga päev, peamiselt tennises, aga ka jalgrattaspordis ning lauatennises. Näeme seda jäähokis, käsipallis, näeme seda jalgpallis ja teistes liigades Ameerika Ühendriikides ning Euroopas ja ka teistel mandritel," selgitas Bach.

ROK-i president lisas, et võistluseid korraldanud riikide valitsused on Venemaa ja Valgevene sportlastele väljastanud nii viisasid kui ka töölubasid ilma suurte eranditeta. "Me ei leia lahendust, mis kõiki rahuldaks. Peame sellega elama," lisas Bach.

ROK-i juhatuse koosoleku esimese päeva järel ütles Bach, et sportlased, kes avalikult sõda toetavad, ei tohiks rahvusvahelistel võistlustel osaleda. Samuti ei tohi ROK-i soovitusel võistlustel osaleda sportlased, kes on seotud Venemaa või Valgevene sõjaväe või muude riiklike julgeolekuasutustega.

Hiljuti toimus Indias New Delhis naiste poksi MM, mida boikoteeris 12 riiki, sealhulgas Ameerika Ühendriigid, Kanada, Inglismaa, Iirimaa ja Holland. MM-il osales 12 sportlast Venemaalt ja kuus sportlast Valgevenest, Venemaa võitis kolm medalit.

Teisipäeval esitasid 323 vehklejat Rahvusvahelise Olümpiakomiteele ja Rahvusvahelisele Vehklemisliidule ühispöördumise, milles nõutakse Venemaa ja Valgevene sportlaste võistluskeelu taastamist. Esmaspäeval tegid ühisavalduse ROK-ile Eesti, Ukraina, Läti, Leedu ja Poola, rõhutades, et ühtegi Venemaale ja Valgevenele kehtestatud piirangut ei tohi leevendada, kuni sõda Ukraina vastu kestab.