Mark Dubnitski jõudis EM-etapil finaali

Mark Dubnitski (CKR) jõudis Hispaanias Valencias sõidetud kardispordi Euroopa meistrivõistluste etapil klassis OK finaali.

Dubnitski lõpetas finaali 32. kohaga. Etapi võitis britt Joe Turney (KR Motorsport), esikümnesse jõudis ka kaheksanda kohaga lõpetanud lätlane Tomass Stolcermanis (Energy Corse). Pärast esimest etappi on liider Itaaliat esindav Gabriel Gomez (CRG).

Klassis OK Junior Meryl Peldes (Birel Art) finaali ei saanud, lõpetades võistluse 53. kohaga. Võitis belglane Thibaut Ramaekers (VDK Racing), kes on ka sarja liider. Võistlusel osales 169 sportlast, 86 OK-s ja 83 OK Junioris.

Teine etapp sõidetakse 18.-21. maini Tšehhis Trinecis. Sari koosneb neljast osavõistlusest.