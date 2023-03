Tartu Ülikooli korvpallur tegi Euroopa noorteliigas punktirekordi

Tartu Ülikool teenis etapi kokkuvõttes kolm võitu ja kaks kaotust, millega tuldi kolmandale kohale. Etapivõidu võttis Žalgirise tiim, kes võitis kõik viis kohtumist. Etapi viimases mängus, kus kohtuti Eagles Basketball Academyga (ÜK), viskas märkimisväärsed 51 punkti Tartu Ülikooli korvpallikooli mängija Talis Torn.

Poiste treeneri Esko Tõnissoni sõnul on see teadaolevalt liiga rekord: "51 punkti visata on raske, ükskõik mis tasemega mängus, sest see nõuab vastupidavust ja head visketabavust. Eriti keeruline on seda teha 4 x 8 min mänguajaga. Talis sai hakkama hea mänguga ja loodetavasti pikalt kestva rekordiga."

Tartu Ülikooli korvpallikool lõpetas EYBL-i põhiturniiri üheksa võidu ja kuue kaotusega kolmandal kohal. Tulemus tagas pääsu EYBL-i finaalturniirile, mis toimub 20.-23. aprillil Riias. "Finaalturniirile tahaks minna medalimõtetega, aga selleks peame kuu aega korralikult valmistuma ja oma kaitse korda saama, et tugevate vastaste vastu oleks lihtsam mängida," sõnas Tõnisson.