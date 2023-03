Olympiakos külmutab klubi legendi särginumbri

Spanoulis, kes praegu juhendab Kreeka kõrgliiga ja Meistrite liiga meeskonda Peristerit, esindas Olympiakost aastatel 2010–2021. Legendaarne tagamängija tuli Olympiakose ridades kahel korral Euroliiga võitjaks (2012, 2013), pälvis 2013. aastal Euroliiga kõige väärtuslikuma mängija tiitli ning valiti rekordilisel kaheksal korral Euroliiga hooaja sümboolsesse viisikusse. Ühtlasi on ta 4455 punktiga Euroliiga läbi aegade suurim korvikütt.

Karjääri algfaasis Olympiakose igipõlist rivaali Ateena Panathinaikost esindanud Spanoulis krooniti ühtekokku seitsmel korral (2006, 2008–2010, 2012, 2015, 2016) Kreeka meistriks ja neljal korral (2006, 2008, 2009, 2011) Kreeka karika võitjaks.

SAVE THE DATE set to retire the #7 jersey worn by Vassilis Spanoulis on 17/9/23



Finally the Olympiacos family can show their love, respect & appreciation.



"A champion is one who is remembered. A legend is one who is never forgotten."