Connor McDavid jõudis vägeva verstapostini

Võitjate eest viskasid värava Zach Hyman, Evan Bouchard, Darnell Nurse, Leon Draisaitl ja Ryan Nugent-Hopkins. Oilersi avaväravale andis resultatiivse söödu Connor McDavid, kellest sai NHL-i ajaloos kümnes mängija, kes on ühe hooaja jooksul kogunud vähemalt 140 resultatiivsuspunkti. Viimati said sellega hakkama Mario Lemieux ja Jaromir Jagr 1995/96 hooajal. Ühtlasi sai liiga suurimast punktitoojast seitsmes mängija, kes on ühe hooaja jooksul visanud 60 väravat ja andnud 80 väravasöötu.

Oilers on viimasest kümnest mängust võitnud kaheksa ning asub läänekonverentsis 93 punktiga viiendal kohal. Coyotes on samas pingereas 67 punktiga 13. positsioonil.

Tiitlikaitsja Colorado Avalanche sai võõrsil 5:1 (2:1, 2:0, 1:0) jagu Anaheim Ducksist. Derek Grant viis võõrustajad avakolmandiku keskel juhtima, kuid mõni minut hiljem seadis Bowen Byram tabloole viigiseisu. Külalised läksid kaheksa sekundit enne avakolmandiku lõppu Nathan MacKinnon tabamusest juhtima ning teisel kolmandikul aitasid eduseisu kasvatada Jack Johnson ja Valeri Nitšuškin. Viimasel kolmandikul vormistas lõpptulemuse Samuel Girard.

Avalanche paikneb läänekonveretsis 94 punktiga neljandal real, Ducks on 56 punktiga 14. kohal.

Tulemused:

Ottawa Senators - Florida Panthers 5:2

Buffalo Sabres - Montreal Canadiens 3:4

New York Islanders - New Jersey Devils 5:1

Minnesota Wild - Seattle Kraken 5:1

Anaheim Ducks - Colorado Avalanche 1:5

Arizona Coyotes - Edmonton Oilers 4:5