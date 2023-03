Kanada esireket lahkus väljakult ratastoolis

Tunamullu Miamis finaali jõudnud Andreescu kaotas 18. asetusega Jekaterina Aleksandrovale (WTA 18.) avaseti 6:7 (0), kuid juhtis teise seti alguses 2:0. Paraku tegi Andreescu kolmanda geimi lõpus oma pahkluule nii tõsiselt liiga, et kukkus karjudes pikali ja toimetati väljakult minema ratastoolis.

"Mul on Biancast väga kahju. Seda oli väga valus vaadata. Ma ei saanud teda kuidagi aidata, lihtsalt ei saanud midagi teha. Ma siiralt loodan, et ta paraneb kiiresti," rääkis Aleksandrova pärast mängu.

Standing ovation for Bianca Andreescu in Miami.



Her mom is in tears. And you can see the look on Bianca's face as she leaves the court in a wheel chair.



She looks so broken. No one deserves this.



Everyone send her your prayers tonight pic.twitter.com/FxxG7iQYgZ