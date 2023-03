Vukicevic võitis Luksemburgi karika, Soomes kohtuvad Raadik ja Allik poolfinaalis omavahel

Vukicevici koduklubiks olev VC Mamer alistas karikafinaalis 3:0 (25:12, 25:12, 25:7) Bartrengi, vahendab Volley.ee.

Avo Keele hooaeg Soomes sai läbi, sest peatreenerina tegutsenud Keele ja Arctic Volley naiskonna teed läksid enne hooaja lõppu lahku. Soome meeste meistriliigas jätkasid Karli Alliku ja Andrus Raadiku tööandjad veerandfinaalidega ja mõlemad tagasid koha poolfinaalis, kus kohtutakse omavahel.

Raadik ja Savo Volley alistasid teises veerandfinaali mängus Karelia Hurmose 3:1 (25/21 20/25 25/13 25/19), kolmandas 3:0 (25:19, 25:15, 25:17) ning neljandas 3:1 (25/23 22/25 25/23 25/15), võites seeria mängdega 3:1. Raadikult viimastes mängudes vastavalt 22 (+16), 12 (+10) ja 16 (+2) punkti. Allik ja Sastamala Valepa alistasid lõppenud nädalal oma vastase Tuto Volley esmalt seeria teises kohtumises 3:0 (25:21, 25:21, 25:15) ja seejärel samuti 3:0 (25/20 25/15 25/17), pääses 3:0 seeria võiduga edasi. Allik tõi üheksa (+1) ja 10 punkti (+1). Poolfinaalid algavad 30. märtsil.

Rumeenia meistriliigas jätkusid veerandfinaalid. Robert Viiber ja Craiova said seerias teise võidu, alistades Bukaresti Rapidi 3:1 (15:25, 25:18, 31:29, 25:18). Viiber tõi lisaks mängu juhtimisele ka kolm punkti (-1). Craiova võitis seeria 2:0 ja pääses seega poolfinaali. Keith Pupart ja Zalau said samuti 3:1 (25/19 19/25 32/30 25/18) jagu Galati Arcadast, Pupartilt 11 punkti (+5). Selles seerias on seis 1:1.

Läbi sai Rainer Vassiljevi, Kristo Kollo ja Aleksander Eerma hooaeg Küprosel. Nimelt kaotas eestlaste trio tööandja Paphose Pafiakos karikavõistluste poolfinaali teise mängu Nicosia Omoniale 0:3 (20/25 19/25 23/25) ja langes konkurentsist. Kollo tõi üheksa punkti (+2), Eerma tõi lisaks rünnakute juhtimisele ka kaks punkti (+2). Markus Uuskari ja Nicosia Apoel kaotasid oma poolfinaali kordusmängu 1:3 (25:22, 23:25, 21:25, 14:25) ja nii selgitas edasipääseja kuldne geim, kus jäi 15:8 peale vastane. Statistika pole saadaval.

Kataris jätkub põhihooaeg. Oliver Venno aitas eelmisel nädalal Al-Rayyani meeskonna 3:0 (25/17 25/17 25/20) võiduni Al-Wakrahi üle, tuues 16 punkti (+14). Tabelis on Venno tööandja esikohal 22 punktiga.

Prantsusmaal lõppes meeste meistriliigas põhihooaeg ja Ardo Kreek ning Arago de Sete said 44 punktiga seitsmenda koha, pääsedes seega ka play-off'i. Viimases kohtumises tuli tunnistada Poitiers´ 3:2 (23/25 25/18 25/20 20/25 17/15) paremust, Kreegilt 10 punkti (+8).

Prantsusmaa naiste meistriliiga eelviimases mänguvoorus alistas Kertu Laagi koduklubi RC Cannes 3:1 (21:25, 25:19, 30:28, 25:20) Le Cannet´ Volero. Laak panustas 15 punkti (+4). Karolina Kibbermanni tööandjaks olev Marq En Baroeul pidi tunnistama Nancy Vandoeuvre´i 3:1 (25/22 16/25 26/24 27/25) paremust, Kibbermann sekkus hetketi. Tabelis on Cannes 40 punktiga kaheksandal kohal, Baroeul 24 punktiga 11. Naiste esiliiga play-offis said Nette Peit ja Quimper Volley 29 kirja 3:1 (21:25, 25:19, 25:13, 25:21) võidu Harnesi naiskonna üle ja jätkavad tabelis 21 punktiga esikohal.

Saksamaal tehti algust kahe võiduni peetavate veerandfinaalidega. Albert Hurt ja Herrsching kohtuvad seal Düreniga. Avamängus teenis 3:1 (23:25 25:17 25:21 25:21) võidu Düren. Hurt tõi oma meeskonna kasuks seitse punkti (-2).

Belgias jätkuvad play-off'id. Ülemises tugevusgrupis peeti kahe vooru kohtumised. Märt Tammearu koduklubi Roeselare Knack sai esmalt 3:0 (25/20 25/17 25/23) jagu Gentist, pärast vigastust taas vormi koguv eestlane sekkus episooditi. Seejärel saadi 3:0 (25:22, 25:18, 25:21) jagu ka Leuvenist, Tammearu tõi kaheksa punkti (+8).

Henri Treiali ja Renet Vankeri koduklubi Maaseiki Greenyard sai kaks võitu, kui esmalt alistati 3:1 ( 17/25 25/20 25/14 25/14) Menen, Treialilt viis punkti (+2), neli ässa löönud Vankerilt kuus silma (+5). Seejärel saadi 3:1 (24:26, 25:19, 25:18, 36:34) jagu ka Gentist, Treial tõi seitse (+4) ja Vanker kaks punkti (+1). Alex Saaremaa ja Aalsti Lindemans olid 3:1 (15/25 25/20 25/18 25/23) üle Leuvenist ja pidid siis tunnistama Meneni 3:2 (15/25 25/23 25/14 23/25 15/13) paremust. Saaremaalt kuus (+3) ja 10 punkti (+7). Tabelis on Maaseik 18 punktiga esimene, Roeselare 17 silmaga teine ja Aalst nelja punktiga viies.

Tšehhis jätkusid veerandfinaalseeriad. Martti Juhkami tööandja CEZ Karlovarsko teenis teises ja kolmandas veerandfinaalmängus Brno meeskonna vastu 3:0 (2:165 25:19 25:23) ja 3:0 (25/16 25/22 25/19) võidud ning pääses seeria 3:0 võiduga poolfinaali, kus on vastaseks Lvi. Juhkamilt viimastes kohtumistes 11 punkti (+9) ja 14 punkti (+6). Silver Maar ja Libereci Dukla said teises mängus Zlini vastu kirja 3:0 (25:15, 25:18, 25:20) ja kolmandas samuti 3:0 (25/22 25/22 25/23) võidu. Maari vastuvõtt oli 44% ja 77%. Poolfinaalis kohtub seeria 3:0 võitnud Liberec Ceske Budejovicega.

Sloveenias alustas Silvia Pertensi koduklubi GEN-I volley veerandfinaalidega, kus saadi avamängus Ankarani vastu 3:2 (25/17 18/25 25/20 23/25 15/13) võit. Pertens tõi viis punkti (-4). Poolas sai Timo Tammemaa koduklubi Radomi Cerrad Enea Czarni kirja 0:3 (16:25, 15:25, 21:25) kaotuse Jastrzebski Wegielilt, Tammemaalt neli punkti (-1). Tabelis ollakse 14 silmaga eelviimased. Poola esiliigas sai Renee Teppani koduklubi MKS Bedzin kirja 3:1 (29:27, 23:25, 25:15, 25:20) võidu Sulecini vastu. Teppanilt 15 punkti (+7). Tabelis on Bedzin 63 punktiga teine.

Itaalia naiste esiliiga play-off'i ülemises tugevusgrupis sai Kristiine Miileni koduklubi Olbia Hermaea viimasel nädalal kirja 0:3 (22-25, 20-25, 22-25) kaotuse San Giovannilt. Miilen panustas üheksa punkti. Tabelis on Olbia 30 punktiga viimasel real. Play-off'i alumises grupis sai Kadi ja Liis Kullerkannu tööandja Cremona Esperia viimati 3:1 (25:22, 20:25, 25:17, 25:20) jagu Perugiast. Kadi arvele kogunes kuus punkti nagu ka Liisi kontole. Eliise Hollas ja Sant´Elia said samas grupis 3:2 (20:25, 25:23, 25:19, 23:25, 15:9) võidu Club Italia üle, Hollaselt üheksa punkti. Tabelis on Cremona 31 punktiga teine ja Sant´Elia 20 punktiga seitsmes.

Itaalia meeste esiliigas sai Valentin Kordase tööandja Motta di Livenza 2:3 (25:23, 22:25, 25:22, 18:25, 14:16) kaotuse Valentialt, Kordaselt 20 punkti (+11). Tabelis on meeskond 21 punktiga viimane.

Austrias jõudis Mihkel Varblane finaali, kui tema tööandja Innsbrucki Hypo Tirol alistas poolfinaali teises ja kolmandas mängus Riedi kahel korral: 3:2 (25:14, 22:25, 25:19, 23:25, 15:12) ja 3:2 (25:19, 22:25, 25:16, 22:25, 15:12). Eestlasest tempomehelt 11 (+8) ja 12 punkti (+9). Stefan Kaibaldi koduklubi Zadruga Aich/Dob sai poolfinaali teises mängus Hartbergi vastu kirja 3:1 (25:18, 27:25, 34:36, 25:20) võidu ja 3:0 (25:23, 25:20, 30:28) võidu ning juhib seeriat 2:1. Kaibald viimastes mängudes kaasa ei teinud.

Šveitsi naiste meistriliigas sai abitreener Märt Pajusalu tööandja Zürichi Volero viimases mängus 5.-8. kohale Cheseaux´ vastu 3:0 (25:16, 28:26, 25:23) võidu. Edasi mängitakse 5.-6. kohale Schaffhauseniga.