Joel Indermitte ootus Eesti koondisele: leida rünnakul paremaid lahendusi

"Oleme mängudes sees nii tulemuste mõttes kui ka mänguliselt. Võime mängida võidu- või viigipunktide peale. Ungari mäng ka näitas, et suudame olla mängudes sees," sõnas Indermitte intervjuus ERR-ile.

"Kus meil puudu jääb - et suudaks mängud enda kasuks keerata läbi väravate, mida võiks olla rohkem. Leida paremaid lahendusi rünnakul. Selge see, et Eesti koondise mäng algab kaitsest, aga kui suudame paremaid väravaid lüüa, siis annab see meile suurema võimaluse punkte napsata."

Eesti koondis mängib samas valikgrupis Belgia, Rootsi, Austria ja Aserbaidžaaniga. "Esimesed kolm tugevat on selgelt suure klassiga võistkonnad. Suurturniiride kogemus - see näitab, et seal on häid mängijaid headest liigadest," ütles Indermitte.

"Belgia võiks olla kõige suurem kala, kuigi ka seal on väike muutuste aeg. Eks ole näha, kuidas uue treeneri käel natuke ka uus põlvkond välja nägema hakkab. Rootsi... ma arvan, et teada-tuntud stabiilne, mängivad heades klubides ja kodune liiga on tugev."

"Samamoodi Austria," jätkas Indermitte. "Eesti jalgpallisõbra jaoks on Austrias heas mõttes kõige tundmatum. Palju Bundesliga mängijaid ja sealt lähiümbrusest, ka Itaaliast."

"Mis nende tugevus või hierarhia on? Tahaks loota, et just kodus suudame nende kõigiga mängida. Miks mitte ka tulemust napsata. Aserbaidžaan on ka päris ebameeldiv ja kvaliteetne võistkond, ei ole päris naljapunt."

Pärast esmaspäevast kohtumist Austriaga jätkub Eesti jaoks EM-valiksari juunis, kus võõrsil kohtutakse Aserbaidžaani ja kodus Belgiaga.