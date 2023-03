Gent-Wevelgemi ühepäevasõidu võit otsustati Jumbo-Visma tiimis

Laporte ja van Aert sõitsid ülejäänud grupil eest ära umbes 50 kilomeetrit enne finišit ja künklikul lõigul ei õnnestunud kellelgi neile järele jõuda. Seega jäi esikoht kahe Jumbo-Visma tiimi sõitja otsustada, aga belglane lasi väiksema saavutustepagasiga kaaslasel võita.

"Wout küsis mult, kas soovin võita. See on imeline. See on nauding. Seda on mul karjääri jooksul vaid korra varem juhtunud. Tahan Wouti kõige eest tänada," sõnas prantslane finišis. "Ma ei ole kunagi varem klassikut võitnud ja olen väga uhke. Ma mõtlen oma perele ja väiksele pojale, siia jõudmise nimel on olnud nii palju vaja ohverdada."

Kuna ülejäänud seltskond neid viimastel kilomeetritel püüda ei suutnud, siis asuti isekeskis selgitama kolmanda koha omanikku: belglane Sep Vanmarcke (Israel - Premier Tech; +1.56) edestas siinkohal kaasmaalast Frederik Frisoni (Lotto Dstny) ning taanlasi Mads Pederseni (Trek - Segafredo) ja Mikkel Bjergi (UAE Team Emirates).

Eesti jalgrattureid sedakorda ei osalenud, 2004. aastal sai Jaan Kirsipuu samal võidusõidul kolmanda koha.