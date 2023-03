Šveits võitis 36. matši järjest ja krooniti taas maailmameistriks

Šveits asus teises voorus juhtima ja röövis neljandas voorus Norralt kivi, minnes ette 2:0. Viiendas õnnestus aga Norral kaks punkti teenida ja sedasi seis viigistada.

Kuuendas punkte ei teenitud, järgnevas kolmes said ühe punkti viimase kivi eelisega võistkonnad ehk vastavalt Šveits, Norra ja taas Šveits.

Otsustavat vooru alustati seega Šveitsi 4:3 eduseisul, aga viimase kivi eelis oli Norral. Skandinaavia naiskond ei suutnud olukorda ära kasutada ja hoopis Šveits röövis kaks punkti.

Šveitsi naiskonda kuulusid Briar Schwaller-Hürlimann, Carole Howald, Alina Pätz ja kaptenina Silvana Tirinzoni, kelle tiim on tulnud nüüd maailmameistriks neli korda järjest.

Šveitsi edu on tõeliselt muljetavaldav, sest alates 2021. aasta MM-ist on võidetud lausa 36 kohtumist järjest ehk ühtki matši pole kaotatud ka põhiturniiril.

Tänavu võitis Šveits põhiturniiril tosin mängu ja edestas paremuselt järgmist võistkonda ehk Norrat koguni nelja võiduga. Poolfinaalis sai Šveitsi koondis jagu võõrustaja Rootsist 8:4.

Teises poolfinaalis oli Norra üle Kanadast 8:5, kes sai pronksimängus omakorda 8:5 võidu Rootsi üle.

Kui Tirinzoni on ainus naissoost kapten, kes võitnud järjest kolm või enam MM-turniiri, siis meestest on tulnud nelja võiduga toime rootslane Niklas Edin. Juba järgmisel nädalal hakkab ta Ottawas toimuval meeste turniiril jahtima viiendat järjestikust tiitlit.