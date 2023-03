Bratka kaksikduubel aitas naiskonda sõelmängude suunas

Euroopa korvpalliliigades on põhiturniirid kas juba lõppenud või kohe-kohe lõppemas. Mailis Pokk on Poolas juba oma hooaja lõpetanud, kui tema kodunaiskond langes konkurentsist play-off'i avaringis. Maaja Bratka on Prantsusmaa esiliigas võitlemas võimalikult hea play-off'i asetuse eest ning Greeta Üprusel on Islandil veel mängida vaid hea emotsiooni nimel.