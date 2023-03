Mihkels aitas Prantsusmaal tiimikaaslase pjedestaalile

Väga külmal ja vihmasel võistluspäeval oli Intermarche – Circus – Wanty meeskonna plaan mängida grupifinišis Thijsseni peale, kuid kuna enne lõppu oli mitmeid lühikesi tõuse, mis belglasele hästi ei sobinud, tuli aktiivsust üles näidata eestlasel.

"Seal tekkis võimalus, et eest sõidab grupp, mis jääb finišini ette, seega pidin minekutega kaasa minema, et meil kiire rattur vajadusel seal olemas oleks. Ees olles sain omakorda kasutada ära olukorda, et mitte tööd teha, sest meie põhisprinter oli peagrupis," rääkis Mihkels, kes pälvis kokkuvõttes 16. koha.

Enne finišit jooksid grupid siiski kokku ning eestlane aitas Thijssenit nii, kuidas sai. "Meil jäi meestest natuke puudu ja seetõttu ei olnud mul võimalik Gerbenile otsest lahtivedamist teha. Katsin linnaringi rünnakuid ja aitasin teda positsioonile saamisega," jätkas Mihkels. "Lõpuks jäi võidust küll natuke puudu, kuid päev läks siiski korda."

Kolmanda koha pälvis prantslane Pierre Barbier (CIC U Nantes Atlantique).