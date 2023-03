TÄNA BLOGI & KUULA | Eesti jalgpallikoondis alustab valiksarja Austrias

Eesti jalgpallikoondis kuulub EM-valiksarjas tugevasse F-valikgruppi, kus lisaks meile ja Austriale on veel Belgia, Aserbaidžaan ja Rootsi. Austria alustas valikturniiri 4:1 võiduga aserite üle, austerlaste ehk suurimaid staare Marcel Sabitzer lõi kaks väravat ning andis ka resultatiivse söödu.

Neljapäeval mängis Eesti sõprusmängu Ungari vastu, kui Budapestis tuli tunnistada vastaste 1:0 paremust. Selle mänguga võrreldes on nüüd tagasi keskkaitsjad Karol Mets ja Joonas Tamm.

"Oleme keskendunud meeskonna kompaktsusele kaitses, pressingus ja kaitsest rünnakule üleminekul," rääkis Tamm pühapäeval. "Nad üritavad mängida kiiret ja sirgjoonelist jalgpalli. On tähtis võita oma kahevõitlused, eriti keskväljal teised pallid. Tahame siit punkti kaasa võtta," lisas keskkaitsja.

"Kõik teavad, et neil on kvaliteetseid mängijaid, kiirust, tugevust kahevõitlustes. Teame nende kvaliteeti ja oleme selleks valmis," ütles Eesti meeskonna peatreener Thomas Häberli. Eesti koondiselt ootab Häberli julget pealehakkamist. "Tahame täiustada seda, kuidas oleme praeguseni mänginud ja tahame muidugi lõpuks tulemust. Peame tegutsema ühtse meeskonnana ja uskuma kuni lõpuni, et suudame seda," sõnas Häberli

Eesti koosseis:

Väravavahid

Karl Jakob Hein (13.04.2002) – Arsenal FC (ENG) 19/0

Matvei Igonen (02.10.1996) – Bielsko-Biala Podbeskidzie (POL) 14/0

Karl Andre Vallner (28.02.1998) – Tallinna FCI Levadia 1/0

Kaitsjad

Taijo Teniste (31.01.1988) – Tartu JK Tammeka 97/1

Karol Mets (16.05.1993) – FC St. Pauli (GER) 84/0

Joonas Tamm (02.02.1992) – Bukaresti FCSB (ROU) 52/4

Artur Pikk (05.03.1993) – Opole Odra (POL) 49/1

Nikita Baranov (19.08.1992) – Jerevani FC Pjunik (ARM) 46/0

Märten Kuusk (05.04.1996) – Tallinna FC Flora (laenul Ujpest FC-st) 23/0

Maksim Paskotši (19.01.2003) – Tottenham Hotspur (ENG) 17/0

Marko Lipp (19.03.1999) – Tallinna FC Flora 2/0

Erko Jonne Tõugjas (05.07.2003) – Tallinna FC Flora 3/0

Poolkaitsjad ja ründajad

Konstantin Vassiljev (16.08.1984) – Tallinna FC Flora 149/26

Sergei Zenjov (20.04.1989) – Tallinna FC Flora 105/17

Henrik Ojamaa (20.05.1991) – Tallinna FC Flora 57/1

Rauno Sappinen (23.01.1996) – Mieleci Stal (POL) 50/10

Mattias Käit (29.06.1998) – FC Rapid (ROU) 46/8

Erik Sorga (08.07.1999) – Plovdivi Lokomotiv (BUL) 25/4

Vlasi Sinjavski (27.11.1996) – FC Slovacko (CZE) 23/0

Martin Miller (25.09.1997) – Tallinna FC Flora 23/1

Bogdan Vaštšuk (04.10.1995) - Sligo Rovers (IRL) 11/0

Georgi Tunjov (17.04.2001) – SPAL (ITA) 9/0

Rocco Robert Shein (14.07.2003) – FC Utrecht (NED) 4/0

Nikita Vassiljev (07.10.2003) – Tallinna FCI Levadia 2/0

Sten Reinkort (29.04.1998) – Tallinna FC Flora 2/0

Peatreener: Thomas Häberli

Abitreenerid: Norbert Hurt, Andres Oper

Väravavahtide treener: Mart Poom

Kehalise ettevalmistuse treener: Michael Müller

Videoanalüütik: Ants Jaakson

Arst: Kaspar Rõivassepp

Füsioterapeudid: Marius Unt, Helvis Trääder, Priit Lehismets

Kokk: Peeter Pihel

Fotograaf: Liisi Troska

Pressiesindaja: Eva Nõmme

Varustaja: Merily Toom

Mänedžer: Miko Pupart