Bulls rikkus Jamesi naasmismängu, Doncici 40 punktist ei piisanud

Lakers ei suutnud koduväljakul Jamesi tagasitulekust hoolimata heas hoos Chicago Bullis meeskonda alistada, kaotades idakonverentsi kümnendale meeskonnale 108:118.

Pärast tasavägist algust asus Chicago mängu esimese veerandi lõpus juhtima ning ei andnud siis enam edu käest. Neljandal veerandajal paisus Bullsi eduseis 21-punktiliseks, kuid Los Angeles suutis lõppseisu ilusamaks teha.

Võitjate eest oli resultatiivseim Zach LaVine, kelle saldole jäi 32 punkti. Los Angelesest pärit Demar DeRozan lisas omalt poolt 17 punkti, 10 resultatiivset söötu ja kuus lauapalli.

Kuus Lakersi mängumeest viskasid enam kui 13 punkti, kuid keegi neist mitte üle 20 punkti. Resultatiivseim oli 19 punktiga vigastuspausilt naasnud James, kelle jaoks oli see 20-aastase karjääri jooksul vaid teine mäng, mille alustas pingilt. NBA läbi aegade resultatiivseim punktimees ütles pärast mängu antud intervjuus, et otsustas arstidega konsulteerides operatsiooni vahele jätta ning Lakersi hooaja viimaseks kaheksaks mänguks tagasi tulla.

Los Angelese seni pettumustvalmistav hooaeg Jamesi väljavaadet ei varjutanud. "Tühja sellest play-in'ist, meil on võimalus konverentsis kaheksandaks veel tulla," ütles James. "See muutis kindlasti mu mõtteviisi naasmise osas, tahtsin sellest osa saada."

Chicago jaoks oli võit tähtis, et kindlustada play-in turniiriks konverentsis vähemalt 10. koht. 36 võiduga Bulls edestab Washington Wizardsit, kes on mänginud ühe mängu Chicagost enam, kuid on võitnud kokku 33 kohtumist. Bulls on ühe mängu kaugusel Toronto Raptorsist ja Atlanta Hawksist, play-in turniiri viimane koht kuulub pärast pühapäevast mängupäeva Miami Heatile.

Doncic viskas 40 punkti, aga Mavericks kaotas

Dallas Mavericksi hooaeg on möödunud keeruliselt ja pühapäeva õhtul sai pettumustvalmistav hooaeg taaskord jätku, kui võõral väljakul jäädi alla idakonverentsi eelviimasele Charlotte Hornetsile. Hornets avas juba esimese veerandi lõpuks 14-punktilise edu ja Dallase pingutustest hoolimata pidi Mavericks vastu võtma 104:110 kaotuse.

Sloveenlasest tähtmängija Luka Doncic viskas Dallase eest 40 punkti ja lisas sellele veel 12 lauapalli ja kaheksa resultatiivset söötu. Kyrie Irving lisas 18 punkti, kuid tegi seda 33,3% täpsusega väljakult. Hornetsi tugeva tiimivõidu resultatiivseim oli Gordon Hayward 22 punktiga, P.J. Washington lisas 21 silma.

Mängus Charlotte'iga anti Doncicile ka tema hooaja 16. tehniline viga, mis tähendab, et sloveen peab jätma ühe mängu vahele. See on aga kriitilise tähtsusega, sest Mavericks asetseb pärast pühapäevast kaotust läänekonverentsi 11. kohal, mis tähendab, et nad jäävad esimese meeskonnana välja hooajajärgsest play-in turniirist.

Läänekonverentsi 10. koha eest võitlus jõuab veel hooaja lõpus tihedaks minna. Mavericks on võitnud 36 mängu, Lakers, Oklahoma City Thunder ja New Orleans Pelicans on kõik võitnud 37 kohtumist ja kaugel pole ka Minnesota Timberwolves, kes hoiab 38 võiduga konverentsis seitsmendat kohta, ehk esimest play-in asetust.

Tulemused:

