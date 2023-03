MM-il säranud Maroko alistas ka Brasiilia

Maroko läks Tangeris toimunud maavõistlust juhtima 29. minutil, kui Brasiilia kaitsjad kaotasid oma väljakupoolel tugeva surve tulemusena palli ning 18-aastase Genki poolkaitsja Bilal El Khannousi söödu saatis 11 meetrilt madala löögiga väravasse Sofiane Boufal.

67. minutil lasi Maroko väravavaht Bono õnnetult käte vahelt läbi Casemiro kauglöögi, mis tõi tabloole viigi, aga viimane sõna jäi ikkagi väljakuperemeestele: 79. minutil saatis Sampdoria keskväljamees Abdelhamid Sabiri brasiillaste karistusalas põrkama jäänud palli tugeva löögiga lati alla.

MM-i neljandast meeskonnast sai esimene Araabiamaade koondis, kes suutnud Brasiiliat võita. "Mul on tunne, nagu oleksin unenäos," rääkis Maroko peatreener Walid Regragui reporteritele. "Tegime just ajalugu. Võitsime Brasiiliat, FIFA edetabeli esimest riiki, tõelist jalgpallimaad. Kõik mängijad võitlesid ning kuigi me ei olnud teisel poolajal head, meeldis mulle meie hingestatus."