Argentina jalgpalliliit nimetas treeningkompleksi Messi järgi ümber

"Olen väga õnnelik. See austusavaldus on väga, väga eriline," ütles Messi tseremoonial. "Teadmine, et see kompleks kannab Lionel Andres Messi nime, on midagi väga ilusat. Olen siin alal käinud 20 aastat ja alates esimesest sisenemisest tundsin siin erilist energiat."

Eelmisel suvel jõudis Messi ja Argentina koondis 36-aastase pausi järel taas jalgpallimaailma tippu, alistades dramaatilises finaalis penaltiseerias Prantsusmaa.

"Meil on olnud keerulisi aegu, aga isegi nendes hetkedes siia kompleksi tulemine tähendas mulle kõige muu unustamist. See oli saabumine ja rõõm siin olemisest, sama tunne, mida siiani tunnen," lisas Argentina kapten.

"Tere tulemast maailmameistrite majja. Tere tulemast majja, mis on andnud Argentina jalgpallile ülemaailmse identiteedi," ütles Argentina jalgpalliliidu president Claudio Tapa, lisades, et pärast treeningkompleksi ümbernimetamist hakatakse tegelema ka kompleksi uuendamisega. Lisaks tipptasemel treeningvahenditele on uude kompleksi planeeritud kolmekorruseline hotelliosa ja 360 inimest mahutav auditoorium.