Kivioja lõpetas Portugalis parenenud ujumise toel kolmandas kümnes

Kivioja ujus 1,5 kilomeetrit ajaga 19.25, sõitis 40 kilomeetrit rattaga ajaga 1:03.51 ning jooksis kümme kilomeetrit ajaga 38.39. Koguaeg 2:03.39 andis eestlannale tugevas konkurentsis 24. koha.

"Suutsin väga tugevatele ujujatele kaotada vähem kui tavaliselt," kommenteeris Kivioja pärast võistlust. "Tegin rattarajal tugeva esimese ringi ning jõudsin kiirelt teise gruppi. Kahjuks seal ei olnud meie koostöö väga hea vastupidiselt esimesele grupile, mis tähendas, et vahe kärises kahe minuti peale. Seejärel tegin hea teise vahetusala ning jalad tundusid jooksu alguses isegi head. Kui mind tagant aga kätte saadi, siis ei suutnud ma selle tempoga kaasa minna ja edasi oli terve jooks kannatamine."

Kivioja lisas, et talvine jooksumaht jäi lünklikuks, mis annab siiamaani tunda. "Kuna vigastus enam ei sega, saan taas jooksumahtu tõstma hakata. Enesekindlust annab hooajaks juurde teadmine, et mu ujumine on sammu edasi teinud ja jooksmises on ruumi paranemiseks," lisas Kivioja.

Kaksikvõidu pälvisid prantslannad Cassandre Beaugrand (1:56.29) ja Audrey Merle (1:57.18). Kolmanda koha teenis Luksemburgi triatleet Jeanne Lehair (1:57.36). Eliitmeeste seas olid parimad norralane Vetle Bergsvik Thorn (1:46.36), šveitslane Fabian Meeusen (1:46.38) ja portugallane Joao Pereira (1:46.41).