Flora naiskond alustas klubihooaega superkarika tõstmisega

Flora avas skoorimise juba mängu 13. minutil, kui Getter Saar palli väravasse toimetas. Eelmisel aastal 0:3 kaotanud Saku sel aastal sarnast tulemust näha ei tahtnud ja Kristina Bannikova lõi järgmise 14 minuti jooksul kaks väravat, et poolajaks Sportingule 2:1 eduseis anda.

Teisel poolajal näitas viiekordne Eesti meister Flora aga klassi, Saar lõi enda teise värava 52. minutil, kaks minutit hiljem viis Mari Liis Lillemäe Flora 3:2 ette ning 63. minutil andis Kelly Rosen Florale veel omakorda kindlustust neljanda väravaga.

Mängu 80. minutil jäi Sporting arvulisse vähemusse, kui Elise Kreutzile teist kollast kaarti näidati. Floral õnnestus seejärel eduseisust kinni hoida ning superkarikas pea kohale tõsta.

Enne mängu:

Superkarikafinaalis kohtusid naiskonnad ka mullu – 2022. aastal krooniti 3:0 seisuga võitjaks Flora, kellest sai kuuekordne superkarika võitja. Edu saatis mõlemaid naiskondi ka möödunud klubihooajal, kui Flora krooniti viiendat korda Eesti meistriks ja Sporting sai kaela hõbemedalid. Omavahel võeti mõõtu neljas kohtumises, kui Flora teenis 6:1, 2:1 ja kahel korral 2:0 võidud.

Mõlemad naiskonnad osalesid eelmisel hooajal ka Balti liigas, kus kuue naiskonna konkurentsis saavutas Flora teise ja Sporting neljanda koha. Mõlemad naiskonnad osalevad Balti liigas ka tänavu, omavahelises vastasseisus jäi 5:3 peale Flora. Kahe kohtumise järel on Flora liigatabeli liider, Sporting on kolmandal kohal.

"Oleme pühapäevase superkarikafinaali osas ootusärevad, aga see on hea emotsiooni piiril. Veidi on närv sees, aga pigem ootame juba avavilet, et saaks näidata oma mängu ja oskusi," rääkis Flora naiskonna peatreener Aleksandra Ševoldajeva. Kuuekordse superkarika võitjana võidupinget ei tunta. "Oleme keskendunud oma eesmärkidele ja tegevustele. Siiani oleme seda teinud piisavalt edukalt ning see on toonud ka kõik varasemad karikad ja medalid," lisas Ševoldajeva.

"Vaim on valmis, seis on hea. Oleme saanud hooaja ettevalmistustes teha kõik, mis tahtsime," rääkis Sportingu naiskonna peatreener Jan Harend.