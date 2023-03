Peeter Pruus võidutses maastikumaratonil Hispaanias

Pruusi võiduajaks mõõdeti 42-kilomeetrisel rajal 1:58.30. Põnevas finišiheitluses edestas eestlane RR Bikersi tiimi rattureid Roger Ferreri (+0.02) ja Ever Alejandro Gomez Diazt (+0.08).

"Käisin kolmapäeval rada proovimas, seega teadsin, et see on väga nõudlik - järsud tõusud ja kivised laskumised. Tunne on olnud viimasel nädalal hea ning vorm peale hooaja esimest starti tunduvalt paranenud," ütles Pruus. "Tahtsin teha raske sõidu ja panin kohe alguses tempo peale, et ees positsioonil olla. Umbes viiendal kilomeetril õnnestus juba kolmekesi eest ära saada. Kuna mehed olid ühest tiimist, siis oli ründamine tulutu. Nende rünnakutega sain hakkama."

Pruus vaatas enne starti raja viimased kolm kilomeetrit kaks korda läbi, et teaks, kus peab kindlasti ees olema. "Oma lükke tegin umbes kaks kilomeetrit enne lõppu," jätkas Pruus. "Panin esimeselt positsioonilt gaasi peale kurvi olnud väikesel tõusul põhja ja tegin pika spurdi. Mehed enam mööda ei tulnud."

Pruusi järgmine start on 6.-9. aprillini Volcati mitmepäevasõidul.