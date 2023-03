Klavan ja Liverpooli legendid alistasid heategevusmängus Celticu

Klavan oli platsil terve mängu, olles osa kolmesest kaitseliinist koos soomlase Sami Hyypiä ning Slovakkiast pärist Martin Škrteliga.

Eestlane ütles mängujärgses intervjuus, et oli hea taas Anfieldi murul ringi joosta. "Ma olin üllatunud, et nii paljud inimesed tulid meie vanu jalgu vaatama. Oli tore tagasi olla ja kuulda "You'll Never Walk Alone'i" (Liverpooli tunnushümn - toim). Atmosfäär oli koos Celticu fännidega väga hea. Oli tore pärastlõuna," ütles Klavan.

"Oli tore hea muru peal olla ja emotsioonid võtsid üle. Koos legendidega riietusruumist Anfieldile kõndida, väga palju mälestusi tulid tagasi ja oli meeldiv neid taas läbi elada," lisas eestlane ja naljatles, et mängujärgne plaan on teiste mängijatega kokku saada ja koos taastuma hakata.

Mängu esimese värava lõi Steven Gerrard, kes realiseeris kindlalt mängu 38. minutil penalti. Liverpool lisas veel ühe värava 41 sekundit pärast poolajapausi, kui Mark Gonzalez kindlalt karistusalas võimaluse realiseeris.

