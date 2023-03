Dahlqvistile kristallgloobuse toonud tiimitaktika tekitab poleemikat

Enne viimast etappi juhtis Fähndrich, kes aga poolfinaalist edasi ei pääsenud. Dahlqvist jõudis finaali, kus teenis neljanda koha. Sellest piisas, et šveitslannast kokkuvõttes seitsme punktiga mööduda.

Kuid Dahlqvist oli lähedal väljalangemisele juba veerandfinaalis, aga koondisekaaslane Moa Lundgren võttis hoo maha ja lubas üldvõidu eest heitleva Dahlqvisti siiski poolfinaali.

"Sprindi MK-sari oli väga tasavägine ja tundsin, et õige on Maja mööda lasta," põhjendas Lundgren hiljem väljaandele VG. "See tundus loogiline valik. Nad võivad mõelda mida tahes, aga me teeme üksteise heaks kõik."

Kas selline tegu polnud siiski ebasportlik? "Me oleme samas tiimis ja see puudutas mind. Me teeme üksteise heaks kõik," kordas end rootslanna. "Mul võis jõud otsa saada, ega keegi ei tea," lisas ta kelmikalt.

Dahlqvist lisas, et Lundgren saab laupäevasest boonusrahast suure protsendi. "Kui ma poleks keppi murdnud, siis oleksin sellega ise toime tulnud," sõnas ta. "Aga mul on maailma parim tiim. See oli tänasel päeval loogiline. Nad ise tahtsid seda. Ma ei sundinud kedagi end aitama."

Üldesikoha kaotanud Fähndrich valas finišis pisaraid. "See on väga suur pettumus. See oli nii lähedal. Suur unistus oli see võita," lausus ta, aga keeldus vastaste käitumist siiski otsesõnu ebasportlikuks nimetamast. "Raske öelda. Nad on võistkond ja aitavad üksteist."

Ekspertidena ülekannet kommenteerinud norralased Martin Johnsrud Sundby ja Marthe Kristoffersen jäid nähtu osas pigem erimeelt. "Kui lähed liiga kaugele, siis see on tulemustega manipuleerimine," sõnas kolmekordne MK-sarja üldvõitja Sundby.

"Ma pean tunnistama, et see näib pisut imelik välja. See on äärmuslik lojaalsus. Ma ei mäleta, et oleksin murdmaasuusatamises midagi seesugust varem märganud."

"Ma arvan, et see viib murdmaasuusatamise uuele tasemel," lisas Kristoffersen. "See on omamoodi stiilne, et nad nii teevad. See on tõeline tiimitöö. Sellel on põhjus, miks rootslased nii head on."