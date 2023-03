Partizan alistas Euroliiga liidri ja astus suure sammu edasipääsu suunas

Fenerbahce läks kodusaalis Žalgirise vastu vaheajale 11-punktilises eduseisus ja suurendas otsustaval perioodil edu juba 15 punktile. Leedu klubi tegi tugeva lõpuspurdi ja jõudis veel nelja punkti kaugusele, ent Fenerbahce pidas vastu ning kindlustas tabelis viiendat kohta.

Võõrustajate resultatiivseim oli 19 punkti visanud Nigel Hayes-Davis, Tyler Dorsey lisas 15 ja Marko Guduric 14 punkti. Rolands Smits viskas Žalgirise kasuks 18 punkti, Kevarrius Hayesi arvele jäi 12 punkti ja üheksa lauapalli ning Isaiah Taylor panustas 11 punkti ja üheksa korvisööduga.

Žalgirisele oli see 15 võidu kõrvale 15. kaotuseks, sama saldo on ka Maik-Kalev Kotsari ja Sander Raieste koduklubil Baskonial, kes on tabelis praegu kaheksandal kohal. Viimasele play-off'i viivale kohale käib tugev võitlus, sest 14 võitu ja 16 kaotust on nii Anadolu Efesel, Milano Olimpial kui Valencial.

Ülitähtsa võidu sai reedel Belgradi Partizan, kes alistas kodusaalis 90:75 tabeliliidri Olympiakosi ning tõusis 17 võidu ja 13 kaotuse peale. James Nunnally viskas Serbia klubi kasuks 19 punkti, Kevin Punter lisas 17 ja Dante Exum 15 silma. 20 kaugviskest vaid kolm tabanud Olympiakosi resultatiivseim oli 21 punkti visanud Shaquielle McKissic.

Olimpia lubas Bayernil (11-19) avaveerandil visata vaid kaheksa punkti ja võitis mängu lõpuks 99:74, kuuest kaugviskest viis tabanud Shabazz Napier viskas 20 punkti. Play-off koha kindlustanud Monaco (20-10) oli 90:79 üle Valenciast ja Madridi Real (21-9) võttis võõrsil 96:79 võidu Bologna Virtuse (13-17) üle.