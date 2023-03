Ametlik: Müncheni Bayern andis peatreenerile kinga

Neljapäeva hilisõhtul hakkasid Saksamaa meedias levima uudised, et Bayern soovib Nagelsmanniga töösuhte lõpetada. Reede õhtul tuli selle kohta ametlik kinnitus.

"Kui me 2021. aasta suvel Julian Nagelsmanni palkasime, olime veendunud, et ta juhendab meie meeskonda pikka aega. Julian jagab meie soovi mängida edukat ja atraktiivset jalgpalli, kuid nüüdseks oleme jõudnud tõdemusele, et meie meeskonna kvaliteet, vaatamata eelmise aasta Bundesliga tiitlile, on üha harvemini esile kerkinud," kommenteeris Bayerni tegevjuht Oliver Kahn pressiteate vahendusel.

"Suured kõikumised meeskonna tulemustes on seadnud kahtluse alla meie eesmärgid käimasolevaks hooajaks, aga ka meie eesmärgid tulevikuks. Seepärast otsustasime just nüüd tegutseda. Tahaksin tänada Julianit ja tema treenerite meeskonda ning soovin neile palju edu edaspidiseks," lisas Kahn.

Nagelsmanni saagiks Bayerni peatreenerina jäi üks liigatiitel ja kaks superkarikat.

Ameti võtab üle endine Londoni Chelsea, Paris Saint-Germaini ja Dortmundi Borussia loots Thomas Tuchel, kes sõlmis Bayerniga kahe ja poole aasta pikkuse lepingu, mis kestab 2025. aasta suveni. Tuchel viib esimese treeningu läbi järgmise nädala esmaspäeval.

Bayerni esimene mäng pärast koondisepausi toimub 1. aprillil, kui koduväljakul kohtutakse tabeliliidri Dortmundi Borussiaga. Esimese Meistrite liiga mängu peab Bayern Tucheli käe all 11. aprillil, kui võõrsil minnakse vastamisi Manchester Cityga.