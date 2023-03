Kivioja ja Alt stardivad Portugalis Euroopa karikasarja etapil

Möödunud nädalavahetusel Hispaanias peetud Euroopa karikasarja etapil kaheksanda koha pälvinud Kaidi Kivioja kannab Quarteiras stardinumbrit 24 ning asub koos eliitnaistega olümpiadistantsil võistlustulle laupäeval Eesti aja järgi kell 15.45. "Tundub, et olen kiiresti taastunud ja valmis uueks stardiks. See on väga hea võimalus näha, kuidas tuleb ujumine välja olümpiadistantsil, kus stardis on väga tugevad ujujad," rääkis Kivioja.

"Quarteirale on iseloomulik väga raske lainetega ujumine, raske ringivahetus ja jooks rannal. Rattarada on üsna kiire ja tasane, kahe väikese tõusuga ning jooksurada samuti väga kiire. Tuleb põnev võistlus, sest stardinimekiri on maailma karika etapi tasemel," lisas Kivioja.

Pühapäeval asub Eesti aja järgi kell 10.45 sprindidistantsil naisjuuniorite konkurentsis võistlema Maria Liis Alt, kes kannab numbrit 26. Möödunud nädalavahetusel sai eestlanna Melillas 16. koha. "Õppisin esimese stardi järel seda, et ujumine on oluline. Pean kõigele vaatamata pingutama algusest lõpuni ja mõtlema tehnika peale. Lisaks pean rattarajal kurvidesse julgemalt minema," rääkis Alt.

Alt lisas, et ta on ookeanis ujumist harjutanud vähe ja seetõttu võib Quarteira etapp olla keeruline. "Ma ei suuda lainetega ujumistehnikat hoida. Rattarada ei ole samuti oma rohkete kurvidega minu lemmik, kuid olen stardi eel väga elevil ja ootan juba, et endast taas maksimumi anda. Olen esimesest sekundist alates valmis kuni finišijooneni pingutama," lisas Alt.