Soome ärimees soovib koos fännidega Manchester Unitedi osta

Kunagine Nokia rahvusvaheline kommunikatsioonidirektor ütles, et kõik spordiklubid peaksid kuuluma fännidele. "Minu pakkumine on ehitatud fännidega võrdsusele. Praegune olukord, kus miljardäridest šeigid ja oligarhid võtavad klubisid üle ja juhivad neid nagu isiklikke mänguasje ei ole tervislik trend," teatas Zilliacus pressiteate vahendusel.

"Praegune klubi turuväärtus on natuke alla 3,9 miljardi dollari. See tähendab, et kui iga klubi fänn liituks klubi ostmisega, siis ühe fänni kohta jääb see hind alla kuue dollari. Minu grupp finantseeriks pool summast, mida on klubi ostuks vaja ja me küsiks fännidelt läbi teise ettevõtte, mis seatakse just selleks eesmärgiks üles, liituda teise poole kogumisel," selgitas Zilliacus.

Soomlane lisas, et annaks fännidele sõnaõiguse klubi tulevikku puudutavates otsustes läbi spetsiaalselt valmistatud äpi, kus fännid saavad enda hääle anda.

2005. aastal ManU ostnud Glazerite perekond kaalub klubi müümist, avalikult on klubi ostuks pakkumised teinud ka INEOS-i asutaja Jim Ratcliffe ning Katari pankur Jassim Bin Hamad Al Thani.