Pajur pälvis Hollandi mitmepäevasõidu teisel etapil 24. koha

Krooneni järel lõpetasid tema kaasmaalased Joren Bloem (TDT-Unibet Cycling Team) ja Lars Boven (Jumbo-Visma Development Team). Peagrupis lõpetanud Romet Pajur kaotas võitjale 19 sekundiga.

"Üldiselt olen tulemusega rahul," tõdes Pajur peale etappi. "Olen tubli sammu edasi teinud ja saan suurte poistega päris okeilt hakkama. Jah, ma ei võitnud, aga see oleks ka midagi erakordset, kui mulle kohe esimesel U-23 aastal võidud kukuksid," lisas 18-aastane rattur.

"Sõit ise oli alates stardist täielik sõda. Mentaalselt oli juba raske end kogu aeg grupi ette paigutada, rääkimata siis füüsiliselt. Hoidsin ennast nii ees kui sain ja saime sõidu alguses kuskil 20 poisiga eest ära. Arvasin, et nii jääbki, kuid meid püüti kuskil 20 kilomeetrit enne lõppu kinni ja siis hakkas uuesti nii-öelda võidusõit pihta. Rünnati, suruti jne. Kaks väiksemat gruppi said lõpuks eest ära, millest ühe püüdsime finišiks kinni. Sprindijalgu seejärel enam ei olnud. See võistlus oli juba niigi üks elu raskemaid," kommenteeris Pajur.

Tartu2024 Cycling Teami ratturitest sai lätlane Alekss Krasts (+0.39) 37., Markus Pajur (+0.39) 43., Lauri Tamm (+1.39) 52., leedukas Rokas Adomaitis (+10.37) 100., Siim Kiskonen (+10.37) 113. ja Andre Roos (+12.03) 120. koha. Avaetapil peetud temposõidul 14. koha teeninud Frank Aron Ragilo (Development Team DSM) kaotas võitjale kaheksa minuti ja 41 sekundiga ning sai 77. koha.

Üldarvestuses kerkis uueks liidriks taanlane Emil Mielke Vinjebo (Leopard TOGT Pro Cycling). Romet Pajur (+0.54) on kokkuvõttes 20., Krasts (+1.13) 37., Markus Pajur (+1.30) 44., Tamm (+2.33) 56., Ragilo (+8.56) 76., Adomaitis (+11.00) 98., Kiskonen (+13.28) 112., ja Roos (+13.28) 120. kohal.