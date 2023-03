SK Tapa võttis meistrivõistlustel kindla võidu

Matši alguses olid kodupubliku ees mängivad tapakad paremas hoos ning Roger Muskat viis meeskonna 10. minutil 8:4 ette. Võõrustajad hoidsid neljaväravalist edu kuni poolajani ja garderoobi mindi seisul 17:13 SK Tapa kasuks.

Teise perioodi algus kuulus täielikult koduvõistkonnale. Esimese kaheksa minuti jooksul suutsid tapakad Rail Ageni väravate toel end 24:16 ette rebida. Sellest enam HC Tallinn taastuda ei suutnud ning SK Tapa võttis kindla 34:28 võidu.

Võõrustajate resultatiivseimaks oli Rail Ageni kaheksa väravaga. "Saime oma eesmärgi täidetud ning kaks punkti on tabelis juures. Kuna meil on võimalused veel oma kohta meistrisarjas parandada, siis on iga võit arvel. Arvestades, et mängisime eelmisel laupäeval Balti liigat, siis kartsime, et tänane matš võib oodatust raskemaks kujuneda, kuid õnneks kontrollisime olukorda ning saime isegi põhimeestele puhkeaega anda. Loodetavasti jäi nüüd kõigil laupäevaseks veerandfinaaliks energiat sisse," ütles SK Tapa vasakäär Rail Ageni pärast mängu.

Meeste meistrivõistluste kindla liidrina jätkab Põlva Serviti, neile järgnevad Viljandi HC, Mistra, Tapa, Kehra ning HC Tallinn.

Kolmapäevastes mängudes alistas Põlva Serviti Mistra ning Viljandi HC ja HC Kehra/Horizon Pulp&Paper jagasid omavahel punktid.