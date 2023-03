Mai Narva tõusis male EM-il esikolmikusse

Viienda vooru järel oli Narval koos seitsme esikümnesse kuuluva maletajaga neli punkti, neljapäevases kuuendas voorus alistas ta valgetega mängides Iisraeli rahvusvahelise meistri Marsel Efroimski.

Kuue vooru järel juhib turniiri poolatar Oliwia Kiobasa (5,5), sarnaselt Narvale on viis punkti ka teisel poolataril Monika Sockol. Neile järgnevad viisteist 4,5 punkti kogunud maletajat. Reedel on EM-il puhkepäev, mängida on jäänud veel viis vooru.

Eestit esindab Montenegros ka naiste rahvusvaheline meister Margareth Olde, kes on kogunud kolm punkti.