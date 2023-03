WA keelas transsoolistel naistega võistlemise ja karmistas testosteroonireegleid

WA karmistas ka testosterooni tasemepiiranguid. Kui eelnevalt oli naiste jooksudistantsidel 400 meetrist kuni miilini seatud testosterooni tasemepiirid, millest kõrgemal olles tuleb tarvitada taset alandavaid ravimeid või mitte osaleda, kärpis WA nüüd lubatud 5nmol/L piiri 2.5nmol/L-ni ning kehtestas selle kõigile võistlustele, mitte ainult jooksudistantsidele.

Näiteks ei saanud Tokyo olümpiamängudel sel põhjusel 400 meetri jooksust osa võtta Namiibia sportlane Christine Mboma, kes otsustas seejärel osaleda 200 meetri jooksus ning võitis hõbemedali. Lisaks temale puudutab WA otsus mitmeid teisi jooksjaid, näiteks Caster Semenyat ja Francine Niyonsabat.

"Kui kõne all on erinevate vajadustega grupid, on otsuste langetamine alati keeruliseks. Jätkame arusaamaga, et peame kõige tähtsamaks naissportlaste jaoks õigluse säilitamist. Meid aitab selles füüsilist sooritust ja meessoo eeliseid uuriv teadus. Kui meile avaneb rohkem tõendeid, vaatame seda otsust uuesti, kuid usume, et naiskategooria terviklikkus on kõige olulisem," rääkis WA president Sebastian Coe.

Lisaks teatas WA, et loob transsportlaste kaasamiseks eraldi töökomisjoni, mida hakkab juhtima transsooline sportlane.