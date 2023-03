Snuukrijuhte solvanud O'Sullivan jäi ise kriitikatule alla

O'Sullivan alustab vähem kui kuu aja pärast Sheffieldis jahti rekordilisele kaheksandale MM-tiitlile, aga snuukrimaailma on viimasel ajal raputanud kokkuleppemängude skandaalid ning ka koroonapandeemia järel langenud auhinnafondid.

"Snuuker on praegu halvas kohas," rääkis O'Sullivan Suurbritannia väljaandele The Sportsman. "Vaja oleks iga-aastaselt veel vähemalt 50 miljonit naela, et sellest teha korralik võistlussari. Kümme miljonit naela auhinnaraha jagatud 25 võistluse ja 128 mängija vahel: sellest ei saa head nahka tulla. Vaja on vähemalt kolm korda suuremat summat. Snuuker on praegu ajaloo halvimas ajajärgus, see on veidi nagu pubisport."

O'Sullivan saatis teravaid kriitikanooli ka snuukrit juhtivate inimeste suunas. "Kui vaatame inimesi, kes on juhtivatel positsioonidel, ei ole nad kõige kirkamad kriidid karbis. Ma ei näe, et nad suudaks end sellest välja kaevata. Kui nad suudaks endaga olla piisavalt ausad, ütleksid nad ehk: "viisime mängu nii kaugele kui suutsime". Kui nad tõesti snuukrit armastavad, annaksid nad ohjad üle kellelegi, kellel on suuremad ambitsioonid," rääkis ta.

Maailma esinumber võrdles snuukrit tennise ja golfiga, tuues välja, kui palju jääb snuukriturniiride auhinnafond teistele individuaalaladele alla. "Golfis teenib turniiri võitja miljoni ja parimad mängijad ei ilmu isegi kohale, meil saab võitja enamikel turniiridel 80 000 naela ning teine finalist 35 000. Oleme suures hädas," sõnas britt.

Seitsmekordse maailmameistri kommentaarid pahandasid mõistagi snuukri juhtiva organisatsiooni World Snooker Tour pealikku Steve Dawsonit. "Ta võrdleb snuukrit tihti tennise ja golfiga, aga küsiksin, kas tema käitub samasuguse eeskujuna nagu Rory McIlroy või Roger Federer? Ronnie on fantastiline mängija ja meie ala legend, aga mõnikord lähevad tema eksiteel arvamused liiga kaugele," vahendab BBC Dawsoni sõnu.

"Ronnie ei ole kunagi mängijate [liidu] koosolekul osalenud ega meiega oma arvamuste jagamiseks kohtunud. Enne koroonapandeemiat jõudis snuukriülene auhinnafond 15 miljoni naelani ning on nüüd 11 miljonit: vahe on tulnud sellest, et me ei ole Hiinas saanud järjepidevalt turniire korraldada. Paljudel individuaalaladel on auhinnafond palju väiksem kui snuukris, sel hooajal oleme igale profimängijale garanteerinud 20 000 naela suuruse sissetuleku, et nad saaksid oma karjääri edendada," tõi Dawson välja.

"Töötame selle nimel, et snuuker viia kõrgemale tasemele, aga vajame, et mängijad käituks avalikkuses meie ala saadikutena ning avaldaksid oma muresid õigetes kanalites. Ronnie kommentaarid kahjustavad meie ala mainet," lisas WST pealik.