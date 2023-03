Hollandi jalgpallikoondist kimbutab EM-valiksarja eel viiruslaine

Hollandi jalgpalliliit teatas neljapäeval, et uus peatreener Ronald Koeman on koju tervenema saatnud viis mängijat. Nende hulgas on ka kaisja Matthijs de Ligt ning väravavaht Bart Verbruggen.

Koeman kutsus meeskonda haigete mängijate asenduseks Milano Interi keskkaitsja Stefa de Vrij, Müncheni Bayerni keskväljamehe Ryan Gravenberchi ning Vitesse Arnhemi väravavahi Kjell Scherpeni.

Holland asub valiksarja mänge pidama reedel Prantsusmaa vastu. 2024. aasta jalgpalli EM-i kvalifikatsioonimängud algavad neljapäeval, võistlustulle astuvad esimesel päeval ka muuseas Itaalia ning Inglismaa.