Miura ja Kihara tõi Jaapanile esimese paarissõidu MM-kulla

Mullu MM-il hõbeda võitnud Riku Miura ja Ryuichi Kihara lisasid nüüd enda auhinnakappi kirkaima medali, tulles kodupubliku ees maailmameistriks. Sel hooajal ka GP-finaali ja nelja kontinendi meistrivõistlused võitnud Jaapani paar oli lühikavas 80,72 punktiga parim, vabakavas said nad 141,44 punktiga teise koha. Kahe kava kokkuvõttes saadi aga 222,16 punktiga esikoht.

Kunagi varem pole Jaapan paarissõidus MM-kulda saanud. "Oleme väga rahul enda hooajaga, aga me pole kunagi uskunud, et saame sellega hakkama," õhkas Kihara.

"Viimased paar nädalat püüdsime olla keskendunud ja teha tööd asjade kallal, mis veel lihvimist vajasid. Mul on hea meel, et me lõpuks võitsime," lisas emotsionaalne Miura.

Hõbemedali võitis USA paar Alexa Knierim – Brandon Frazier. Ameeriklased olid lühikavas 74,64 punktiga teised, vabakavas said nad 142,84 punktiga esikoha. Kahe kava kokkuvõttes teenisid Knierim ja Frazier 217,48 punkti.

Pronksi võitsid valitsevad Euroopa meistrid, itaallased Sara Conti ja Niccolo Macii, kogudes kahe kavaga 208,08 punkti. Nad olid mõlemas kavas kolmandad, lühikava hinnati 73,24 ja vabakava 134,84 punktiga.