Sünnipäevalaps Ragilo alustas velotuuri Hollandis 14. kohaga

Päeva parima aja sõitis välja norralane Per Strand Hagenes (Jumbo-Visma Development Team), kes läbis üheksa kilomeetrit tulemusega 10.55. Talle kaotas vaid ühe sekundiga Ragilo belglasest meeskonnakaaslane Vlad van Mechelen ja nelja sekundiga inglane Joshua Giddings (Lotto Dstny Development Team). Ragilo jäi Hagenesist 21 sekundi kaugusele.

"Eesmärk oli 15 hulka sõita ja see sai täidetud," ütles Ragilo. "Tunnen, et potentsiaali oli veel paremini sõita ja seda ütlevad ka võimsusnumbrid. Meeskonnana võime päevaga rahule jääda, kuna TOP-20 sees oli kolm meest ja vahed on üsna väikesed."

Võistlusel teevad kaasa ka Romet Pajur (Team Lotto – Kern Haus) ja Tartu2024 Cycling Team. Romet Pajur sai (+0.41) 51., Markus Pajur (+0.57) 86., Lauri Tamm (+1.00) 91., Siim Kiskonen (+1.14) 110. ja Andre Roos (+1.31) 131. koha.

Velotuuri teisel etapil sõidetakse Asseni lähiümbruses 162,6 kilomeetrit.