VAATA OTSE | Selevko astub meeste lühikavas võistlustulle

Eesti meister saavutas jaanuaris Euroopa meistrivõistlustel kaheksanda koha, aga muutis enne MM-i kavas hüppeid, et see vähem riskantne oleks. "Lühikavas on mul nüüd üks neljakordne hüpe ja siis vahetasin, mul on nüüd kaskaad kolmene lutz ja kolmene tulup, et oleks natukene lihtsam," ütles Selevko esmaspäeval ERR-ile.

Tänavu on Selevko hinnangul MM-i tase kõrgem, sest mullu jätsid osad tipud olümpia järel MM-i vahele. Eelmisel aastal sai ta debütandina MM-il 15. koha. "Tahan sõita puhtalt. Oleks ka hea, kui saan vähemalt 15. koha nagu eelmisel aastal, mis oli väga hea koht minu jaoks," lisas uisutaja.

Selevko läheb ajakava järgi jääle neljanda grupi esimese uisutajana Eesti aja järgi kell 11.23.