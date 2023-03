Maailma esireketil jääb Miamis tiitel kaitsmata

Eelmisel aastal Miamis võidutsenud Swiatek teatas loobumisest päev enne oma teise ringi matši ameeriklanna Claire Liu (WTA 59.) vastu.

"Olen Doha turniirist alates nakkushaigusega võidelnud. Sain algul edasi mängida, aga nakkusega kaasnenud tugev köha viis roidevigastuse tekkimiseni. Üritasin sellega hakkama saada ja jätkata mängimist nii kaua, kui see oli minu jaoks ohutu. Kahjuks tunnen nüüd ebameeldivat valu, mistõttu otsustasin Miami turniirist loobuda," teatas Swiatek ühismeedias.

Ühtlasi ei saa maailma esireket aidata Poola koondist Billie Jean King Cupi kvalifikatsioonimängus Kasahstani vastu. Miamis pääseb Swiateki asemel võistlema austerlanna Julia Grabher (WTA 94.).

It was a very difficult decision to make but I have no doubts that health is the most important. ⤵️



To była naprawdę bardzo trudna decyzja, ale nie mam wątpliwości, że zdrowie jest absolutnie najważniejsze. ⤵️ pic.twitter.com/HjBqrANmy0