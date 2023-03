Kalle Rovanperä lööb kaasa driftisarjas

Rovanperä tegi oma driftidebüüdi möödunud aasta maikuus Iirimaal toimunud etapil, kus ta jõudis 16 parema sekka. Tänavu plaanib soomlane osaleda Rootsis, Soomes, Saksamaal ja Poolas toimuvatel etappidel. Rovanperä istub driftisarjas Toyota GR Supra rooli.

"See saab olema väga lõbus! Hea meel, et meil õnnestus mahutada mõned driftivõistlused tiheda WRC kalendri vahele," kirjutas Rovanperä ühismeedias.

This is going to be a lot of fun!

Happy that we managed to fit some drifting events between our busy #WRC calendar#KR69 #DMEC #Driftmasters https://t.co/pMTc8IGzfQ