Eestlased on sel nädalal ametis UEFA võistlussarjades

Neljapäeval, 23. märtsil teenindab Eesti kohtunikebrigaad EM-valikmängu, kus on vastamisi Põhja-Makedoonia ja Malta. Skopjes toimuvat kohtumist ohjab peakohtunik Kristo Tohver, keda abistavad äärtel Silver Kõiv ja Sten Klaasen ning neljas kohtunik Juri Frischer.

EM-valiksarjas on päev hiljem ametis EJLi kohtunike osakonna juhataja Hannes Kaasik, kes täidab kohtunike vaatleja ülesandeid Moldova ja Fääri saarte vahelises vastasseisus. Kaasiku jälgimisel on Šotimaa kohtunikebrigaad, kuhu kuuluvad peakohtunik Nicholas Walsh, abikohtunikud Graeme Stewart ja Calum Spence ning neljas kohtunik Alan Muir.

EJLi kohtunike komisjoni liige Uno Tutk on 22.-28. märtsini ametis Saksamaal Bremenis, kus peetakse U19 EM-valikturniiri Eliitringi kohtumisi. Tutk täidab kohtunike vaatleja ülesandeis teises alagrupis, kuhu kuuluvad lisaks turniiri võõrustajale ka Belgia, Itaalia ja Sloveenia. Eliitringi alagruppide võitjad pääsevad juulikuus Maltal toimuvale finaalturniirile.

Kolmapäeval, 22. märtsil on naiste Meistrite liigas ametis Kadri Jägel, kes täidab delegaadi ülesandeid Olympique Lyonnais (Prantsusmaa) ja Chelsea FC Women (Inglismaa) vahelises veerandfinaalis. Lyonis toimuv kohtumine on veerandfinaali esimene vaatus, korduskohtumine peetakse Londonis 30. märtsil. Delegaat on vastaval mängul UEFA kõrgeim esindaja, kelle ülesandeks on tagada matši sujuv läbiviimine vastavalt reeglitele ja koostada ülevaade kõigist korralduslikest asjadest. Vajadusel lahendab delegaat probleeme ja teeb kriitilistes olukordades otsuseid.