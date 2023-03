Jalgpalli maailmameister lõpetas mängijakarjääri

Saksamaa koondisega 2014. aasta jalgpalli MM-il kuldmedali võitnud Mesut Özil teatas kolmapäeval, et on otsustanud profijalgpallist eemale astuda.

Özil teatas sotsiaalmeedia vahendusel enda otsusest profikarjäär lõpetada. "Mul on olnud privileeg professionaalne jalgpallur olla pea 17 aastat ja ma olen meeletult tänulik selle võimaluse eest. Aga viimastel nädalatel ja kuudel, olles läbi elanud ka mitmed vigastused, on saanud aina selgemaks, et on aeg lahkuda suurelt lavalt," kirjutas sakslane.

Özil tänas enda endiseid klubisid, muuhulgas ka Madridi Reali, Arsenali ja Schalket, kus profikarjääri alustas. "Ootan nüüd kõike, mis mind koos abikaasa ning kahe ilusa tütrega ees ootab. Aga võite kindlad olla, et pole minust sotsiaalmeedias veel viimast kuulnud," lisas Özil.

Özil võitis 2014. aasta jalgpalli MM-il kuldmedali, Saksamaa koondist esindas ta kokku 92 mängus. Enim mänge mängis ta Arsenali eest, suurt tuntust kogus sakslane aga 2010. aasta jalgpalli MM-il, misjärel sõlmis ta lepingu Madridi Realiga, kus temast sai üks maailma paremaid sööduandjaid. Viimased kaks hooaega mängis Özil enda vanemate koduriigis Türgis Fenerbahce ning Istanbuli Basaksehiri eest.