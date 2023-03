Portugali maastikumaratonide avaetapil mahtus esiviisikusse kaks eestlannat

Portugalis Penacovas peetud maastikumaratonide karikasarja avaetapil oli pikkust 73 kilomeetrit ning esikoha pälvis Meieri tiimikaaslane Melissa Maia ajaga 3:43.11. Eestlanna kaotas võitjale kahe minuti ja 43 sekundiga. Kolmanda koha sai Celina Carpinteiro (+9.07). Ehrberg jäi võitjast maha 16 minuti ja 11 sekundiga.

"Saime Melissaga esimesel tõusul kerge vahe sisse ja tegime natuke koostööd, et seda suurendada," kirjutas Meier oma blogis. "Peale mõnda aega sai selgeks, et ta on tehnilistel kohtadel veidi nõrgem, seepärast tegi ta ühel tõusul kerge vahe sisse ning mul ei olnud sel hetkel energiat, et kaasa minna. Sõitsin viimased 40 kilomeetrit täielikkus üksinduses. Lõpus oli hea näha, et vahe ei kärisenud võitjaga üldse pikaks."

Meier teenis eelmisel aastal Portugali maanteekarikasarja üldarvestuses esikoha.

Ehrberg viibib hetkel Portugalis treeninglaagris ning tegi võistluse kaasa Meieri endise rattaga. "Sain maratonilt väga hea pingutuse ja vahelduse treeningutele, mis oligi peamine eesmärk," ütles Ehrberg. "Sõit oli mu jaoks võõra ratta tõttu üsna keeruline, aga sõitsin ettevaatlikult ja sain ilma viperdusteta lõpetatud."

Meier on Portugalis juba kaasa teinud ka ühel C1 kategooria olümpiakrossi võistlusel Melgacos, kus pälvis kuuenda koha. Esimese koha sai Raquel Queiros ajaga 1:26.25, teise koha Constance Valentin (+0.52) ja kolmanda Ana Santos (+5.35). Meier kaotas võitjale kümne minuti ja 19 sekundiga.