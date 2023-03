Suri New York Knicksi legend Willis Reed

Reedi kunagine koduklubi New York Knicks teatas legendaarse keskmängija surmast teisipäeva õhtutundidel.

Reed esindas Knicksi terve enda 10-aastase karjääri, mille jooksul tuli ka kahel korral NBA meistriks. Knicks valis Reedi 1964. aasta NBA draft'i teises voorus, esimesel hooajal pälvis Grambling State ülikooli mängija aasta uustulnuka tiitli ja oli terve karjääri vältel üks NBA paremaid mängijaid. Reed valiti NBA 50. ja 75. juubelimeeskondadesse.

Reedi säravaimaks hetkeks väljakul jääb tema sooritus 1970. aasta NBA finaali otsustavas seitsmendas mängus Los Angeles Lakersi vastu, kui "Kapten" naases lihasrebendist paremas reies, et aidata Knicksil ohjeldada legendaarset Wilt Chamberlaini. New York alistas koduväljakul Lakersi 113:99, et pälvida meeskonna esimene NBA meistritiitel. Kolm aastat hiljem kordas Knicks saavutust ja meistritiitel on neil siiani kättesaamatuks jäänud.

Pärast mängukarjääri lõppu töötas Reed New Jersey Netsi juhatuses ning aitas kokku panna võistkonna, mis jõudis 2002. ning 2003. aastal NBA finaali.