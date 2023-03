Rae Spordikool/VIASTON pööras kaotusseisu võiduks

Kodusaalis mänginud TBD Pharmatech Tartu kaotas esimese geimi, kuid võitis kaks järgmist, vahendab volley.ee. Neljandas ja viiendas geimis oli parem Rae Spordikool/VIASTON, saavutades ligi kaks tundi kestnud kohtumises 3:2 (25:20, 19:25, 20:25, 25:21, 15:10) võidu.

19 (+9) punktiga tõusis võitjate parimaks Merili Kõrvel. Mirjam Karoliine Kask ja Liisa Põldma assisteerisid 12 punktiga. Rünnakul 18, blokis neli ja servil kaks punkti kogunud Kairin Tammel tõi tartlannadele 24 ja viis serviässa löönud Lill Kandimaa 21 punkti.

5.-7. koha turniiril mõlemad mängud võitnud Rae Spordikool/VIASTON on parimana kogunud viis punkti, sama punktisumma on koos ka kolmest mängust kaks võitnud Viimsi/Tallinna Ülikoolil. Kolmanda kaotuse saanud TBD Pharmatech Tartu on saavutanud kaks punkti.

26. märtsil kell 16 kohtuvad Viimsi koolis Viimsi/Tallinna Ülikool ja Rae Spordikool/VIASTON. Turniiri viimases mängus lähevad 29. märtsil kell 20 Jüri spordihoones vastamisi Rae Spordikool/VIASTON ja TBD Pharmatech Tartu.