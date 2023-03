Celtics alistas Tatumi vedamisel Sacramento, Thunder püsis kursil

Pärast Sacramento Kingsi 132:109 (30:32, 30:22, 40:31, 32:24) alistamist on Celtics kuuest järjestikusest võõrsilmängust võitnud neli ja püsivad idakonverentsis Milwaukee Bucksi järel teisel kohal. Võitjate eest oli resultatiivseim Jayson Tatum, kes viskas 36 punkti ja lisas kaheksa lauapalli. Jaylen Brown lisas omalt poolt 27 punkti, Derrick White panustas 20 punkti ning 12 resultatiivse sööduga.

Mängu murdehetk tuli kolmanda veerandi alguses, kui Boston avas poolajalt tulles 14-punktilise edu. Neljandal veerandil paisus edu 27-punktiliseks ja Sacramento kaotas esimest korda veebruari algusest saati teise järjestikuse mängu.

Domantas Sabonis tegi Sacramento eest küll 16 punkti, 13 lauapalli ning 12 resultatiivse sööduga kolmikduubli, aga ükski Kingsi mängija ei visanud üle 18 punkti. Kingsi jaoks said saatuslikuks nende 14 pallikaotust Bostoni viie vastu. Südikas Kingsi meeskond on läänekonverentsis kolmandal kohal.

Los Angeles Clippers alustas koduväljakul Oklahoma City Thunderi vastu hästi, kuid Thunder võitis avapoolaja 56:51. Pärast pettumustvalmistavat esimest poolaega said kolmandal veerandajal end käima Clippersi tähed Kawhi Leonard ning Paul George, kuid neli ja pool minutit enne mängu lõppu viidi George halva maandumise järel jalavigastuse tõttu riietusruumi.

Pärast George'i vigastust haaras Thunder ohjad ning ei kaotanud eduseisu viimase vileni. 101:100 (23:22, 33:29, 24:30, 21:19) võidumängus oli resultatiivseim Shai Gilgeous-Alexander 31 punktiga, Jalen Williams lisas 20 silma. Kaotajate eest viskas Kawhi Leonard 21 punkti, Paul George lisas 18 punkti.

Clippers on pärast kaotust läänekonverentsis üheksa mängu enne hooaja lõppu viiendal kohal, Thunder on konverentsis seitsmendal kohal, kuid proovivad kindlasti kuuendal kohal asetseva Golden State Warriorsi kätte saada, et vältida play-in mänge.

Teised tulemused:

Orlando Magic - Washington Wizards 122:112

Atlanta Hawks - Detroit Pistons 129:107

Brooklyn Nets - Cleveland Cavaliers 109:115

New Orleans Pelicans - San Antonio Spurs 119:84