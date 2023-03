Soomlane kerkis Florida Panthersi aegade resultatiivseimaks mängijaks

Kogu oma senise NHL-i karjääri Florida klubis veetnud 27-aastane Barkov aitas meeskonna 5:2 (2:1, 1:0, 2:1) võiduni Detroit Red Wingsi üle. Hetkel võitleb Panthers koha eest kaheksa parema seas Stanley karikamängudel.

Tulemuslik sööt kergitas Barkovi karjääri punktiarve 614 peale ehk ühega mööda Jonathan Huberdeau'st. Ka kolmandal kohal asub soomlane - Olli Jokinen kogus Panthersi särgis 419 resultatiivsuspunkti.

Mängija enda sõnul läheb talle hetkel võit rohkem korda. "Pärast karjääri lõpun taipan sellest enam. Nüüd juhtuvad kõik asjad nii kiirelt," oli Barkovi kommentaar. "Oleme võitluses play-off koha eest ja ma ei mõtle sellele eriti."

Florida peatreeneri Paul Maurice'i sõnul iseloomustab väljaöeldu mängijat hästi. "Ta on ehk kõige tagasihoidlikum mees, kes olen kunagi kohanud. Ta on kõige tagasihoidlikum tippmängija, kes olen kunagi kohanud," sõnas juhendaja.

"Ta tunneb, nagu oleks ta 13. ründaja või seitsmes kaitsemängija ja nemad on sama olulised. Sel moel kohtleb ta inimesi iga päev."

Barkov on 238 visatud väravaga ka Florida kõigi aegade parim väravakütt. Siin on tema edu Huberdeau' ees 40 tabamust. Järgmisel hooajal on Barkovil lootust püüda Huberdeau kinni ka mängitud mängude osas: hetkel on kanadalasel klubi eest kirjas 671 ja Barkovil 652 kohtumist.