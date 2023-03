Kaidi Kivioja pälvis Euroopa karikaetapil kaheksanda koha

Kivioja ujus 750 meetrit ajaga 10.46, seejärel sõitis 20 km rattaga 28 minutit ning lõpuks jooksis viis kilomeetrit ajaga 18.07. Koguaeg 59.14 andis eestlannale kaheksanda tulemuse.

"Kõige rohkem olen ujumisega rahul," rõõmustas Kivioja võistluse järel. "Mul on hea meel, et suutsin oma edasiminekut basseinis ka võistlusel realiseerida. Rattas tegin palju tööd, aga grupis head koostööd polnud ja tagasipöördes kaotasime samuti aega, mis tähendas, et kolmene jooksikute grupp jäi püüdmatuks."

Kivioja tunnistas, et teda on talvel seganud natuke üks vigastus, mistõttu on tähtsad jooksutreeningud kannatanud. "Viimased kolm nädalat on mu jalg korras olnud ja tundub, et saan hakata jooksumahtu tõstma," jätkas Kivioja. "See annab enesekindlust, et mu jooks saab olla palju parem, kui ta praegu on. Kokkuvõttes oli positiivne võistlus."

Eliitnaiste seas pälvis esikoha austraallanna Emma Jackson ajaga 57.34. Pjedestaali madalamatele astmetele pääsesid šveitslannad Alissa Konig (57.47) ja Nora Gmür (58.05).

Meeste hulgas teenisid kolmikvõidu prantslased. Esikoha napsas endale Louis Vitiello ajaga 52.18. Nathan Grayel kaotas talle nelja ja Guillaume Hay kümne sekundiga. Eestlastest sai Johannes Sikk 30. koha ajaga 54.21, Armin Angerjärv 39. koha ajaga 55.14 ja Rinel Pius 46. koha ajaga 56.33.

Sikk tõdes, et tal ei olnud ujumise ajal kõige parem tunne, ent oli siiski suures grupis sees. "Ratta alguses hakkasin esimesi jälitama ja see tuli päris hästi välja. Ühel ringteel aga kukuti minu ees ja mina nendega koos. Peale seda sain küll üsna kiirelt püsti, kuid grupp oli juba läinud," rääkis Sikk. "Lõpuks jõudsin ühele grupile järele ja sellega koos pääsesin ka jooksma. Esimesest suurest grupist pidin aga suu puhtaks pühkima. Jooksus tundsin end hästi ja jäin sellega rahule. Natuke jääb kripeldama, et hea tulemus jäi tegemata, kuigi tunne oli hea, aga ehk järgmisel korral siis."

Pius tõi välja, et võistlus näitas ujumise väga head hetkeseisu. "Tulin seitsmenda ajaga veest välja, aga ratta osa oli mul tehniliselt ja ka võimsuse poolest väga nõrk. Seetõttu kadus ujumises tekkinud edu kiiresti," ütles Pius. "Jooksuga jäin enam-vähem rahule. Pean veel palju rattavõimekust parandama, et hea võistlus kokku panna."

Naisjuunioride konkurentsis võistelnud Maria Liis Alt lõpetas 16. kohal ajaga 1:08.56. Esimesena ületas finišijoone Slovakkia triatleet Margareta Vrablova ajaga 1:01.15.