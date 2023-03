Maailma teine suusahüppaja lõpetas abikaasa terviserikke tõttu hooaja

Sel hooajal individuaalselt kuus etapivõitu teeninud 33-aastase suusahüppaja abikaasa on raskelt haigestunud ja poolakas pühendub lähiajal perekonnale.

"Minu abikaasa Marta sattus kardioloogilistel põhjustel haiglasse, ta seisund on halb ja arstid võitlevad tema elu eest," kirjutas kahekordne maailmameister ühismeedias.

"Ta on heades kätes, ta on tugev tüdruk ja ma tean, et ta võitleb selle vastu. Loomulikult tähendab see minu jaoks hooaja lõppu, aga see praegu oluline."

Suusahüpete MK-sarjas on juba üldvõidu kindlustanud norralane Halvor Egner Granerud, kes edestab Kubackit 462 ja austerlast Stefan Krafti 508 punktiga.