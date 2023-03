Randle viskas pea 60 punkti, aga Knicks kaotas

Korvpalliliigas NBA tegi suurepärase esituse New York Knicksi ääremängija Julius Randle, aga meeskond kaotas siiski kodus Minnesota Timberwolvesile 134:140 (32:42, 38:37, 38:30, 26:31).

Randle korjas karjääri rekordiks 57 punkti, millega tõusis Knicksi ajaloos jagama kolmandat kohta. Erilisse hoogu sattus ta aga kolmandal perioodil, kui korjas 26 silma - see on ühtlasi ka meeskonna rekord. Knicksi punktirekord (62) pärineb 2014. aastast ja on Carmelo Anthony nimel.

Randle'i saavutus jäi siiski veidi Taurean Prince'i varju, kes tüüris Minnesota võiduni. Ta viskas 35 punkti, tabades sealjuures kõik kaheksa kaugviset.

See jääb vaid ühe korvi kaugusele NBA rekordist, sest Ben Gordon (kaks korda) ja Latrell Sprewell on näidanud ka mängu, kus nad on tabanud eksimusteta üheksa kolmepunktiviset. Prince'ist sai alles seitsmes NBA mängija, kes eksimusteta tabanud vähemalt kaheksa kaugviset.

Prince'i aitas kõvasti 24 punkti ja 11 resultatiivset söötu kogunud tagamängija Mike Conley. Kaotajate poolelt korjas 23 punkti ja kümme tulemuslikku söötu Jalen Brunson.

Tulemused: Charlotte - Indiana 115:109, Philadelphia - Chicago 105:109 la, New York - Minnesota 134:140, Houston - Golden State 108:121, Memphis - Dallas 112:108, Utah - Sacramento 128:120.