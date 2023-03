Leemets päev enne MK-etappi: kõige lahjem emotsioon on, et vägev

"Kõik on kulgenud plaanipäraselt ja ettevalmistused tehtud. Kõige lahjem emotsioon on, et vägev. Aga on ka sealt edasi emotsioone!" sõnas Leemets ERR-ile. "See on koht, kus sprindivõistluste korraldamine on tõeliselt kihvt."

Esimest korda toimuval Tallinna MK-etapil on uuendusena kavas ühine määrimine korraldajate poolt määratud vahenditega. Puuduvad tavapärased määrdebussid, kus iga koondis omaette nokitseb. "Paljud tiimid on öelnud, et sõbralikku festivalitunnet enamasti ei ole," sõnas Leemets.

"Pigem on igaüks oma boksis ja püüab varjata, mida seal täpselt teeb. Hetkel on situatsioon selline, kus kõigil on teada, mida tehakse ja kõik on telgis suhteliselt sõbraliku perena."

Publikuarv võiks küündida teisipäeval mõne tuhandeni. "Ma arvan, et 4000-5000 võiks minimaalselt olla ja võiks ka rohkem tulla," prognoosis Leemets.

Tallinna MK-etappi saab jälgida teisipäeval, 21. märtsil kell 16.45 ja kell 19.20 ETV2 ja ERR-i spordiportaali vahendusel.